Дабл-дабл Хардена не спас «Хьюстон» от поражения в матче с «Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» на домашней площадке переиграл «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Клипперс» удалось с первой четверти захватить преимущество, выиграв первый игровой отрезок с разницей в восемь очков. Во второй четверти «Хьюстону» удалось вдвое сократить отставание.



Третья четверть также осталась за «Хьюстоном», который вышел вперёд на четыре очка перед четвёртой двенадцатиминуткой. В заключительной четверти «Клипперс» удалось вырвать победу в матче в концовке встречи. Итоговый счёт — 122:119 (31:23, 24:28, 25:33, 42:35).



Самым результативным игроком в составе победителей стал Лу Уильямс, набравший 26 очков. Ещё 24 очка на свой счёт записал Кавай Леонард. В составе «Хьюстона» дабл-дабл у Джеймса Хардена — 37 очков и 12 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Клинта Каплы — 17 очков и 19 подборов.