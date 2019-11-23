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Дабл-дабл Хардена не спас «Хьюстон» от поражения в матче с «Клипперс»

Дабл-дабл Хардена не спас «Хьюстон» от поражения в матче с «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

«Лос-Анджелес Клипперс» на домашней площадке переиграл «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Клипперс» удалось с первой четверти захватить преимущество, выиграв первый игровой отрезок с разницей в восемь очков. Во второй четверти «Хьюстону» удалось вдвое сократить отставание.

Третья четверть также осталась за «Хьюстоном», который вышел вперёд на четыре очка перед четвёртой двенадцатиминуткой. В заключительной четверти «Клипперс» удалось вырвать победу в матче в концовке встречи. Итоговый счёт — 122:119 (31:23, 24:28, 25:33, 42:35).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Лу Уильямс, набравший 26 очков. Ещё 24 очка на свой счёт записал Кавай Леонард. В составе «Хьюстона» дабл-дабл у Джеймса Хардена — 37 очков и 12 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Клинта Каплы — 17 очков и 19 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
122 : 119
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 26, Леонард - 24, Джордж - 19, Харрелл - 18, Зубац - 8, Харклесс - 7, Макгрудер - 7, Беверли - 6, Грин - 4, Робинсон - 3, Мэнн, Паттерсон
Хьюстон Рокетс: Харден - 37, Уэстбрук - 22, Капела - 17, Маклемор - 14, Риверс - 10, Такер - 8, Сефолоша - 8, Клемонс - 2, Чендлер - 1, Кларк, Хартенштайн
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