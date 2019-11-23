Ирвинг пропустит ещё три матча
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг пропустит еще как минимум три матча из-за травмы плеча, сообщает CBS.
Ирвинг уже пропустил из-за повреждения четыре встречи. Таким образом, он пропустит выездное турне команды, которое включает встречу с его бывшей командой — «Бостон Селтикс» — в Бостоне.
В первых 10 матчах регулярного чемпионата НБА нынешнего сезона Кайри Ирвинг набрал 292 очка, что стало рекордом клуба.
Ирвинг, первый номер драфта 2011 года, начал карьеру в «Кливленд Кавальерс». В составе «Кливленда» он стал чемпионом НБА 2016 года. В 2017-м баскетболист перешёл в «Бостон Селтикс», где провёл два сезона, а с 2019 года выступает за «Бруклин».
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