Куртинайтис: если не соберёмся, с «Цмоками» возникнут проблемы

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минском».



«В данный момент все команды в Лиге ВТБ, а также клубы второго плана Евролиги играют с двойными энергией и желанием. Возможно, в их составах нет громких имён, но именно за счёт желания они всегда борются. Если проявить несобранность и недооценить соперника, могут появиться проблемы. Мы должны уважать любого соперника и играть в полную силу. Если не соберёмся, с «Цмоками» возникнут проблемы. Это опасная и быстрая команда, которая пока не имеет побед, однако все матчи они проиграли в концовках, с небольшой разницей, поэтому однажды их усилия могут привести к победе. Мы оценили свою ситуацию, у нас много матчей, игроки устали, но в то же время у нас есть «скамейка» и игроки, которые проводят меньше времени на площадке. Именно в таких матчах они должны себя проявить и помочь нам не только в Евролиге, выходя со скамейки, но и в Лиге ВТБ. Думаю, против «Цмоки-Минска» дадим больше времени тем, кто меньше играл в прошлых матчах», — цитирует Куртинайтиса офиицальный сайт подмосковной команды.