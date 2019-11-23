После матча с «Голден Стэйт Уорриорз» на арене «Юты» произошла эвакуация

Ранним утром 23 ноября мск в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) состоялся поединок регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева одержали победу со счётом 113:109.
Сразу после матча на «Энерджи Солюшн-арена» произошла неприятная ситуация. Команды в полном составе с тренерским штабом и другим персоналом, а также журналисты и сотрудники спортивного комплекса были эвакуированы. Причиной этого стал подозрительный свёрток, обнаруженный в зале, сообщает ESPN.
Позже оказалось, что в нём находится набор инструментов. После этого допуск на арену был снова открыт.
Напомним, что после поражения от «Юты Джаз» финалист минувшего сезона «Голден Стэйт Уоорирорз» остался на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции и всей лиги.
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