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После матча с «Голден Стэйт Уорриорз» на арене «Юты» произошла эвакуация

После матча с «Голден Стэйт Уорриорз» на арене «Юты» произошла эвакуация
Баскетбол / НБА 0

Ранним утром 23 ноября мск в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) состоялся поединок регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева одержали победу со счётом 113:109.

Сразу после матча на «Энерджи Солюшн-арена» произошла неприятная ситуация. Команды в полном составе с тренерским штабом и другим персоналом, а также журналисты и сотрудники спортивного комплекса были эвакуированы. Причиной этого стал подозрительный свёрток, обнаруженный в зале, сообщает ESPN.

Позже оказалось, что в нём находится набор инструментов. После этого допуск на арену был снова открыт.

Напомним, что после поражения от «Юты Джаз» финалист минувшего сезона «Голден Стэйт Уоорирорз» остался на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции и всей лиги.

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