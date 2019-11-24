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35 очков Букера помогли «Финиксу» в гостях обыграть «Миннесоту»

35 очков Букера помогли «Финиксу» в гостях обыграть «Миннесоту»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Миннесота Тимбервулвз» на домашней площадке принимал «Финикс Санз» и уступил со счётом 98:100 (23:30, 22:22, 28:30, 25:18). Таким образом, «Санз» прервали серию из трёх поражений.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал защитник «Финикса» Девин Букер, который собрал коллекцию из 35 очков, 12 подборов и 9 передач. Дабл-дабл в составе победителей также оформил Келли Убре (25 очков, 11 подборов).

Самым результативным игроком в составе «Миннесоты» стал центровой Карл-Энтони Таунс, в активе которого 31 очко и 17 подборов. 22 очка на счету Кейта Бэйтс-Диопа, 21 — у Эндрю Уиггинса. 8 передач совершил Джефф Тиг.

НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
98 : 100
Финикс Санз
Финикс
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 31, Бэйтс-Диоп - 22, Уиггинс - 21, Калвер - 11, Тиг - 7, Ноуэлл - 3, Белл - 3, Вонле, Дьенг, Грэм, Напьер, Окоги, Мартин
Финикс Санз: Букер - 35, Убре - 25, Камински - 9, Шарич - 7, Диалло - 6, Окобо - 4, Бриджес - 4, Джонсон - 3, Картер, Рубио, Эйтон, Бэйнс
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