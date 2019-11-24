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49 очков Лавина помогли «Чикаго» обыграть «Шарлотт»

49 очков Лавина помогли «Чикаго» обыграть «Шарлотт»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» принимал на своей площадке «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась победой гостей – 116:115 (23:34, 26:22, 25:13, 41:47).

Лидером по результативности в этой встрече стал защитник «Чикаго» Зак Лавин. На его счету 49 очков и 4 подбора. Также дабл-дабл в составе «Буллз» оформил Уэнделл Картер – 17 очков, 11 подборов и 3 передачи.

В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» (6-11) занимает 10-ю позицию. «Шарлотт» (6-11) – 11-ю.

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» одержал домашнюю победу над «Орландо Мэджик» — 111:106 (24:25, 31:20, 28:40, 28:21).

Лучшим по набранным очкам стал защитник «Орландо» Эван Фурнье – 26 очков, также на его счету 1 подбор и 4 передачи.

После 15 игр «Индиана» (9-6) занимает 6-ю строчку Восточной конференции, а «Орландо» (6-9) – 8-ю.

НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
115 : 116
Чикаго Буллз
Чикаго
Шарлотт Хорнетс: Розир - 28, Уильямс - 21, Грэм - 18, Зеллер - 14, Бриджес - 11, Бийомбо - 11, Монк - 6, Батюм - 3, Вашингтон - 3, Макдэниелс, Бэйкон, Эрнангомес, Мартин, Кидд-Гилкрист, Фрэнкс, Симмонс
Чикаго Буллз: Лавин - 49, Уайт - 28, Картер - 17, Саторански - 10, Янг - 5, Маркканен - 3, Гэффорд - 2, Данн - 2, Корнет, Харрисон, Хатчинсон, Мокока, Страс, Валентайн, Арчидиаконоу
НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
111 : 106
Орландо Мэджик
Орландо
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 25, Лэмб - 14, Холидей - 13, Макдермотт - 13, Холидэй - 12, Тёрнер - 10, Макконнел - 8, Лиф - 8, Битадзе - 6, Уоррен - 2, Боуэн, Сэмпсон, Митру-Лонг, Джонсон
Орландо Мэджик: Фурнье - 26, Айзек - 25, Фульц - 13, Огастин - 11, Росс - 10, Бамба - 9, Амину - 4, Берч - 4, Ивунду - 4, Гордон, Магетти, Вучевич, Джефферсон, Фразьер
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