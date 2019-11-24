49 очков Лавина помогли «Чикаго» обыграть «Шарлотт»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» принимал на своей площадке «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась победой гостей – 116:115 (23:34, 26:22, 25:13, 41:47).
Лидером по результативности в этой встрече стал защитник «Чикаго» Зак Лавин. На его счету 49 очков и 4 подбора. Также дабл-дабл в составе «Буллз» оформил Уэнделл Картер – 17 очков, 11 подборов и 3 передачи.
В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» (6-11) занимает 10-ю позицию. «Шарлотт» (6-11) – 11-ю.
В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» одержал домашнюю победу над «Орландо Мэджик» — 111:106 (24:25, 31:20, 28:40, 28:21).
Лучшим по набранным очкам стал защитник «Орландо» Эван Фурнье – 26 очков, также на его счету 1 подбор и 4 передачи.
После 15 игр «Индиана» (9-6) занимает 6-ю строчку Восточной конференции, а «Орландо» (6-9) – 8-ю.
- 24 ноября 2019
-
09:59
-
08:36
-
07:34
-
07:13
-
03:56
-
00:26
- 23 ноября 2019
-
22:59
-
21:22
-
21:00
-
19:59
-
18:42
-
17:34
-
16:44
-
15:44
-
14:06
-
12:57
-
11:56
-
10:59
-
09:43
-
09:19
-
07:43
-
07:35
-
07:11
-
07:06
-
06:55
-
06:46
-
06:25
-
06:11
-
02:26
-
02:19
-
02:06
-
01:00
-
00:48
- 22 ноября 2019
-
22:55
-
21:13