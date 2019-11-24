49 очков Лавина помогли «Чикаго» обыграть «Шарлотт»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» принимал на своей площадке «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась победой гостей – 116:115 (23:34, 26:22, 25:13, 41:47).

Лидером по результативности в этой встрече стал защитник «Чикаго» Зак Лавин. На его счету 49 очков и 4 подбора. Также дабл-дабл в составе «Буллз» оформил Уэнделл Картер – 17 очков, 11 подборов и 3 передачи.

В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» (6-11) занимает 10-ю позицию. «Шарлотт» (6-11) – 11-ю.

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» одержал домашнюю победу над «Орландо Мэджик» — 111:106 (24:25, 31:20, 28:40, 28:21).

Лучшим по набранным очкам стал защитник «Орландо» Эван Фурнье – 26 очков, также на его счету 1 подбор и 4 передачи.

После 15 игр «Индиана» (9-6) занимает 6-ю строчку Восточной конференции, а «Орландо» (6-9) – 8-ю.