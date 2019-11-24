Ватутин: ЦСКА может рассчитывать на 3–6-е место в регулярном чемпионате Евролиги

Президент ЦСКА Андрей Ватутин призвал болельщиков команды адаптироваться к новым реалиям. По словам функционера, «армейцы» пока не в состоянии бороться за первое место в регулярном чемпионате Евролиги.

«Всем – менеджменту, болельщикам – очень важно адаптироваться к сегодняшним реалиям. Из-за ухода лидеров, обилия новичков, тяжёлой травмы Уилла, целого комплекса причин мы сейчас не можем доминировать так же, как это делают «Реал» и «Барса». Но мы обязаны работать и бороться. И не проваливаться там, где должны брать своё. Сейчас объективно можно рассчитывать на место с третьего по шестое в регулярке Евролиги, качественно улучшить команду не представляется возможным. Надо быть реалистами, а не надеяться на чудеса.



Это на данный момент главная цель – адаптироваться к сегодняшнему состоянию. Это очень непросто после побед прошлого года, но необходимо», — приводит слова Ватутина Sports.ru.