Рондо получил штраф $ 35 тыс. за удар Шрёдера и оскорбление арбитра

В ночь на 23 ноября мск в регулярном чемпионате НБА прошла встреча между «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Матч завершился победой калифорнийского клуба — 130:127, но этот успех был омрачён неприятным инцидентом в ходе четвёртой четверти. Разыгрывающий защитник «Лейкерс» Рэджон Рондо, вступив в конфликт с Деннисом Шрёдером, ударил оппонента в пах. После этого баскетболист отказался сразу же покидать паркет и оскорбил рефери поединка.

Изучив эпизод, лига приняла решение оштрафовать Рондо на сумму в размере $ 35 тыс., сообщает Clutch Points.

Рондо в нынешнем сезоне не является игроком стартовой пятёрки команды. В регулярном чемпионате он принял участие в шести встречах, набирая 8,3 очка, собирая 3,2 подбора и совершая 5,7 передачи.