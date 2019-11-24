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«Химки» на последних секундах едва не упустили победу в матче с «Цмоки-Минском»

«Химки» на последних секундах едва не упустили победу в матче с «Цмоки-Минском»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ завершился очередной матч. «Химки» на домашней арене принимали «Цмоки-Минск». Команда из Московской области выиграла первую четверть с разницей в 2 очка — 21:19, а во второй десятиминутке нарастила преимущество уже до 8 очков — 44:36.

После большого перерыва подопечные Куртинайтиса ушли в отрыв с двузначным счётом — 65:55. Но в заключительном игровом отрезке минчанам удалось вернуть интригу. За несколько секунд до финальной сирены они владели мячом и уступали с разницей лишь в три очка — 73:76, но реализовать дальнюю попытку не смогли. В итоге «Химки» одержали победу со счётом 77:73.

Лучшим в составе победителей стал Энтони Гилл, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов, также 17 очков в активе Сергея Мони. У гостей 20 очков на счету Александре Гавриловича.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
77 : 73
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Химки: Моня - 17, Гилл - 17, Букер - 9, Зайцев - 8, Эванс - 8, Дайр. Бертанс - 8, Карасёв - 6, Йеребко - 2, Йович - 2, Вяльцев, Десятников, Валиев
Цмоки-Минск: Гаврилович - 20, Миркович - 18, Салаш - 10, Лоури - 9, Тростинецкий - 5, Лютыч - 4, Рогозенко - 4, Белянков - 2, Пустогвар - 1, Стабровский, Веремеенко
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