«Химки» на последних секундах едва не упустили победу в матче с «Цмоки-Минском»

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ завершился очередной матч. «Химки» на домашней арене принимали «Цмоки-Минск». Команда из Московской области выиграла первую четверть с разницей в 2 очка — 21:19, а во второй десятиминутке нарастила преимущество уже до 8 очков — 44:36.

После большого перерыва подопечные Куртинайтиса ушли в отрыв с двузначным счётом — 65:55. Но в заключительном игровом отрезке минчанам удалось вернуть интригу. За несколько секунд до финальной сирены они владели мячом и уступали с разницей лишь в три очка — 73:76, но реализовать дальнюю попытку не смогли. В итоге «Химки» одержали победу со счётом 77:73.

Лучшим в составе победителей стал Энтони Гилл, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов, также 17 очков в активе Сергея Мони. У гостей 20 очков на счету Александре Гавриловича.