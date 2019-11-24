«Мемфис» не планирует выкупать контракт Игуодалы
«Мемфис Гриззлиз» не планирует выкупать контракт Андре Игуодалы и рассчитывает получить за него драфт-пик первого раунда, сообщает ESPN.
Интерес к Игуодале проявляют «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс».
Игуодала стал игроком «Мемфис Гриззлиз» в июле 2019 года в результате обмена из «Голден Стэйт Уорриорз».
Игуодала выступал за «Голден Стэйт Уорриорз» с 2014 года и за это время завоевал с командой три чемпионских титула. В 2015 году он признавался MVP финала плей-офф НБА.
В минувшем регулярном чемпионате Игуодала принял участие в 68 встречах, набирая в них 5,7 очка, собирая 3,7 подбора и совершая 3,2 передачи в среднем. В нынешнем сезоне Игоудала пока не выходил на паркет.
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