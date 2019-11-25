Леброн недоволен тем, что судьи не фиксируют фолы на нём

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказал недовольство арбитрами, которые стали редко фиксировать фолы на нём.



«Я буквально живу в трёхсекундной зоне. На моей руке можно увидеть четыре или пять царапин, которые появились в двух последних встречах, но ни за одну из них арбитры не назначили фол», — приводит слова Леброна Джеймса Sportando.



Джеймс накануне стал одним из главных героев встречи «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлиз». Леброн набрал 30 очков, совершил 6 подборов и отдал 4 результативные передачи, установиав личный рекорд — 27 бросков с игры, ни разу за встречу не встав на линию штрафного.



Это был 14-й случай в карьере Леброна, когда он не совершил ни одного штрафного броска за матч.