Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леброн недоволен тем, что судьи не фиксируют фолы на нём

Леброн недоволен тем, что судьи не фиксируют фолы на нём
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказал недовольство арбитрами, которые стали редко фиксировать фолы на нём.

«Я буквально живу в трёхсекундной зоне. На моей руке можно увидеть четыре или пять царапин, которые появились в двух последних встречах, но ни за одну из них арбитры не назначили фол», — приводит слова Леброна Джеймса Sportando.

Джеймс накануне стал одним из главных героев встречи «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлиз». Леброн набрал 30 очков, совершил 6 подборов и отдал 4 результативные передачи, установиав личный рекорд — 27 бросков с игры, ни разу за встречу не встав на линию штрафного.

Это был 14-й случай в карьере Леброна, когда он не совершил ни одного штрафного броска за матч.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019