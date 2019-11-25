Дабл-дабл Дончича принёс «Далласу» победу над «Хьюстоном»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на своей площадке уступил «Даллас Маверикс» — 123:137 (29:45, 31:33, 35:27, 28:32). Определяющей стала 1-я четверть, которую «Даллас» выиграл с отрывом в 16 очков.

Дабл-дабл в составе «Маверикс» оформил 20-летний словенский защитник Лука Дончич. На его счету 41 очко, 6 подборов и 10 передач. Ещё одним дабл-даблом у «Далласа» отметился Кристапс Порзингис (23 очка и 13 подборов).

В составе «Рокетс» дабл-дабл на свой счёт записал защитник Джеймс Харден. В его коллекции 32 очкa, 9 подборов и 11 передач.

После 16 игр «Даллас» (11-5) занимает 3-ю строчку Западной конференции, одержав 5-ю победу подряд.

Для «Хьюстона» это поражение стало 3-м кряду. «Рокетс» (11-6) – на 6-м месте Запада.