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Дабл-дабл Дончича принёс «Далласу» победу над «Хьюстоном»

Дабл-дабл Дончича принёс «Далласу» победу над «Хьюстоном»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на своей площадке уступил «Даллас Маверикс» — 123:137 (29:45, 31:33, 35:27, 28:32). Определяющей стала 1-я четверть, которую «Даллас» выиграл с отрывом в 16 очков.

Дабл-дабл в составе «Маверикс» оформил 20-летний словенский защитник Лука Дончич. На его счету 41 очко, 6 подборов и 10 передач. Ещё одним дабл-даблом у «Далласа» отметился Кристапс Порзингис (23 очка и 13 подборов).

В составе «Рокетс» дабл-дабл на свой счёт записал защитник Джеймс Харден. В его коллекции 32 очкa, 9 подборов и 11 передач.

После 16 игр «Даллас» (11-5) занимает 3-ю строчку Западной конференции, одержав 5-ю победу подряд.

Для «Хьюстона» это поражение стало 3-м кряду. «Рокетс» (11-6) – на 6-м месте Запада.

НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 23:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
123 : 137
Даллас Маверикс
Даллас
Хьюстон Рокетс: Харден - 32, Уэстбрук - 27, Капела - 21, Хаус - 16, Такер - 16, Риверс - 4, Кларк - 3, Маклемор - 2, Хартенштайн - 2, Клемонс, Гордон, Грин, Сефолоша, Чендлер, Илариу
Даллас Маверикс: Дончич - 41, Хардуэй-младший - 31, Порзингис - 23, Финни-Смит - 12, Клебер - 11, Райт - 9, Брансон - 3, Джексон - 3, Пауэлл - 2, Карри - 2, Ли, Бареа, Брокхофф, Марьянович
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