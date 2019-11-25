26 очков Барнса помогли «Сакраменто» обыграть «Вашингтон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сакраменто Кингз» на выезде обыграл «Вашингтон Уизардс» — 113:106 (24:27, 33:30, 33:28, 23:21).

Лидером по результативности в этой встрече стал форвард «Сакраменто» Харрисон Барнс, набравший 26 очков и сделавший 4 подбора и 1 передачу.

«Сакраменто» (7-8) занимает 9-ю строчку Западной конференции. «Вашингтон» (5-9) – 9-ю на Востоке.

В параллельном матче «Нью-Йорк Никс» принимал «Бруклин Нетс». Победу одержали гости со счётом 103:101 (29:22, 23:24, 30:26, 29:21).

Дабл-дабл оформил центровой «Бруклина» Джарретт Аллен, на его счету 18 очков, 10 подборов и 1 передача.

Лучшим по результативности стал также игрок «Никс» — Спенсер Динвидди (30 очков).

После этой победы «Бруклин» (8-8) занимает 7-ю строчку на Востоке. «Никс» (4-13) – 15-ю.