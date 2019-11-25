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26 очков Барнса помогли «Сакраменто» обыграть «Вашингтон»

26 очков Барнса помогли «Сакраменто» обыграть «Вашингтон»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сакраменто Кингз» на выезде обыграл «Вашингтон Уизардс» — 113:106 (24:27, 33:30, 33:28, 23:21).

Лидером по результативности в этой встрече стал форвард «Сакраменто» Харрисон Барнс, набравший 26 очков и сделавший 4 подбора и 1 передачу.

«Сакраменто» (7-8) занимает 9-ю строчку Западной конференции. «Вашингтон» (5-9) – 9-ю на Востоке.

В параллельном матче «Нью-Йорк Никс» принимал «Бруклин Нетс». Победу одержали гости со счётом 103:101 (29:22, 23:24, 30:26, 29:21).

Дабл-дабл оформил центровой «Бруклина» Джарретт Аллен, на его счету 18 очков, 10 подборов и 1 передача.

Лучшим по результативности стал также игрок «Никс» — Спенсер Динвидди (30 очков).

После этой победы «Бруклин» (8-8) занимает 7-ю строчку на Востоке. «Никс» (4-13) – 15-ю.

НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
106 : 113
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Вашингтон Уизардс: Бил - 20, Томас - 17, Брайант - 14, Вагнер - 12, Дав. Бертанс - 12, Макрай - 12, Хатимура - 7, Смит - 7, Майлз - 3, Бонга - 2, Кьоцца, Уолл, Браун, Мэтьюз, Маинми, Робинсон, Скофилд
Сакраменто Кингз: Барнс - 26, Богданович - 21, Хилд - 18, Холмс - 16, Джозеф - 10, Дедмон - 7, Бьелица - 6, Джеймс - 5, Феррелл - 4, Ариза, Фокс, Джеффрис, Джайлс, Габриэль, Багли III, Суониган
НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
101 : 103
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Моррис - 26, Рэндл - 15, Эллингтон - 12, Смит - 10, Нтиликина - 8, Дотсон - 8, Гибсон - 8, Робинсон - 6, Нокс - 5, Портис - 3, Рэбб, Трир, Браздейкис, Барретт, Баллок, Пэйтон, Аллен
Бруклин Нетс: Динуайдди - 30, Аллен - 18, Принс - 14, Харрис - 13, Темпл - 12, Джордан - 6, Шамперт - 5, Муса - 5, ЛеВерт, Чендлер, Куруч, Ирвинг, Нваба, Луваву-Кабарро, Дюрант, Элленсон, Пинсон, Клэкстон
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