26 очков Барнса помогли «Сакраменто» обыграть «Вашингтон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сакраменто Кингз» на выезде обыграл «Вашингтон Уизардс» — 113:106 (24:27, 33:30, 33:28, 23:21).
Лидером по результативности в этой встрече стал форвард «Сакраменто» Харрисон Барнс, набравший 26 очков и сделавший 4 подбора и 1 передачу.
«Сакраменто» (7-8) занимает 9-ю строчку Западной конференции. «Вашингтон» (5-9) – 9-ю на Востоке.
В параллельном матче «Нью-Йорк Никс» принимал «Бруклин Нетс». Победу одержали гости со счётом 103:101 (29:22, 23:24, 30:26, 29:21).
Дабл-дабл оформил центровой «Бруклина» Джарретт Аллен, на его счету 18 очков, 10 подборов и 1 передача.
Лучшим по результативности стал также игрок «Никс» — Спенсер Динвидди (30 очков).
После этой победы «Бруклин» (8-8) занимает 7-ю строчку на Востоке. «Никс» (4-13) – 15-ю.
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