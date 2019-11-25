26 очков Леонарда и дабл-дабл Харрелла помогли «Клипперс» обыграть «Нью-Орлеан»
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней площадке принимал «Нью-Орлеан Пеликанс» и победил с разгромным счётом 134:109 (40:27, 32:29, 28:31, 34:22). Для «Клипперс» эта победа стала пятой кряду.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал форвард хозяев Монтрезл Харрелл, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов. Лидер «Клипперс» Кавай Леонард набрал 26 очков. 10 подборов собрал Ивица Зубац. 19 очков в активе Лу Уильямса, 18 — у Пола Джорджа.
Самым результативным в составе «Нью-Орлеана» стал Брэндон Ингрэм, собравший коллекцию из 24 очков, 8 подборов и 5 передач. 18 очков набрал Джру Холидей, 17 — у Итуана Мура.
НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2019, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
134 : 109
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 34, Леонард - 26, Л. Уильямс - 19, Джордж - 18, Беверли - 10, Макгрудер - 9, Зубац - 5, Робинсон - 4, Грин - 3, Харклесс - 3, Паттерсон - 3, Уолтон, Мэнн, Мотли, Шамет, Кабенгеле
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 24, Холидей - 18, Мур - 17, Редик - 12, Окафор - 10, Болл - 9, Хэйс - 7, Мелли - 5, Джексон - 3, Александер-Уолкер - 2, Уильямс - 2, Харт, Грэй, Миллер, Фэйворс, Читэм
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