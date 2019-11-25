26 очков Леонарда и дабл-дабл Харрелла помогли «Клипперс» обыграть «Нью-Орлеан»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней площадке принимал «Нью-Орлеан Пеликанс» и победил с разгромным счётом 134:109 (40:27, 32:29, 28:31, 34:22). Для «Клипперс» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард хозяев Монтрезл Харрелл, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов. Лидер «Клипперс» Кавай Леонард набрал 26 очков. 10 подборов собрал Ивица Зубац. 19 очков в активе Лу Уильямса, 18 — у Пола Джорджа.

Самым результативным в составе «Нью-Орлеана» стал Брэндон Ингрэм, собравший коллекцию из 24 очков, 8 подборов и 5 передач. 18 очков набрал Джру Холидей, 17 — у Итуана Мура.