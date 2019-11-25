«Нижний Новгород» прекратил сотрудничество с Чавоном Льюисом

Руководство «Нижнего Новгорода» приняло решение отпустить из команды американского форварда Чавона Льюиса, сообщает официальный сайт команды. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта.

Отметим, что Льюис присоединился к команде Зорана Лукича лишь летом 2019 года и демонстрировал неплохую статистику, собирая коллекцию из 14,8 очка, 3,2 подбора и 3,3 передачи в среднем в Единой лиге ВТБ. В Лиге чемпионов ФИБА статистические показатели американца также были неплохими — 11,3 очка, 1,3 подбора и 3,0 передачи за 19 минут в среднем.

О причинах расставания с форвардом не сообщается. Сегодня, 25 ноября, «Нижний Новгород» проведёт матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. После шести матчей в активе нижегородцев три победы при трёх поражениях.