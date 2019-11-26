ЦСКА установил рекорд Единой лиги ВТБ

25 ноября в Москве состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Нижний Новгород». «Армейцы» отпраздновали победу с разгромным счётом — 94:69.

В общем за матч команда Итудиса совершила 35 подборов. Один из них стал юбилейным, 10-тысячным. ЦСКА стал первой командой в истории Единой лиги ВТБ, которой удалось совершить 10 тыс. подборов, сообщает официальный сайт турнира.

Юбилейный подбор на счету тяжёлого форварда «армейцев» Джоэла Боломбоя. При этом отметим, что Боломбой за 22 минуты на паркете совершил в общей сложности всего 2 подбора.

После победы над «Нижним Новгородом» ЦСКА продолжает удерживать в турнирной таблице второе место. В активе команды шесть побед в восьми встречах.