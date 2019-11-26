«Голден Стэйт» дома проиграл «Оклахоме», провалив последнюю четверть
«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке уступил «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА. «Голден Стэйт» выиграл первые три четверти, но проиграл четвёртую со счётом 14:26 и упустил добытое ранее преимущество. Окончательный счёт — 100:97 в пользу «Оклахомы».
Самым результативным игроком матча стал Гленн Робинсон («Голден Стэйт»), который набрал 25 очков, сделал 2 подбора и отдал 5 передач. В составе победителей больше всего очков — 22 — набрал Деннис Шрёдер, на счету которого также 1 подбор и 5 передач.
Следующий матч «Голден Стэйт» сыграет на своём паркете завтра, 27 ноября, когда его соперником станет «Чикаго Буллз». «Оклахома» тогда же на выезде сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс».
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 100
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Робинсон - 25, Боумен - 24, Пэскелл - 13, Пул - 11, Спеллмен - 7, Бёркс - 7, Крисс - 6, Коли-Стайн - 4, Расселл, Ли, Луни, Эванс, Томпсон, Грин, Карри
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 22, Пол - 20, Галлинари - 15, Жильжо-Александер - 12, Адамс - 10, Ноэль - 9, Фергюсон - 6, Базли - 2, Надер - 2, Бертон - 2, Диалло, Паттон, Холл, Мускала
- 26 ноября 2019
-
10:00
-
09:19
-
07:04
-
06:46
-
06:31
-
05:42
-
00:20
-
00:15
- 25 ноября 2019
-
23:34
-
22:32
-
21:26
-
21:13
-
20:58
-
19:49
-
18:49
-
17:59
-
15:30
-
14:08
-
12:55
-
11:40
-
10:20
-
09:00
-
07:35
-
06:26
-
04:47
-
02:10
-
00:43
- 24 ноября 2019
-
23:03
-
21:57
-
20:57
-
20:00
-
18:43
-
17:30
-
16:53
-
15:41
Партнерский контент