«Голден Стэйт» дома проиграл «Оклахоме», провалив последнюю четверть

«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке уступил «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА. «Голден Стэйт» выиграл первые три четверти, но проиграл четвёртую со счётом 14:26 и упустил добытое ранее преимущество. Окончательный счёт — 100:97 в пользу «Оклахомы».

Самым результативным игроком матча стал Гленн Робинсон («Голден Стэйт»), который набрал 25 очков, сделал 2 подбора и отдал 5 передач. В составе победителей больше всего очков — 22 — набрал Деннис Шрёдер, на счету которого также 1 подбор и 5 передач.

Следующий матч «Голден Стэйт» сыграет на своём паркете завтра, 27 ноября, когда его соперником станет «Чикаго Буллз». «Оклахома» тогда же на выезде сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс».