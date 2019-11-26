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«Голден Стэйт» дома проиграл «Оклахоме», провалив последнюю четверть

«Голден Стэйт» дома проиграл «Оклахоме», провалив последнюю четверть
Баскетбол / НБА 0

«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке уступил «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА. «Голден Стэйт» выиграл первые три четверти, но проиграл четвёртую со счётом 14:26 и упустил добытое ранее преимущество. Окончательный счёт — 100:97 в пользу «Оклахомы».

Самым результативным игроком матча стал Гленн Робинсон («Голден Стэйт»), который набрал 25 очков, сделал 2 подбора и отдал 5 передач. В составе победителей больше всего очков — 22 — набрал Деннис Шрёдер, на счету которого также 1 подбор и 5 передач.

Следующий матч «Голден Стэйт» сыграет на своём паркете завтра, 27 ноября, когда его соперником станет «Чикаго Буллз». «Оклахома» тогда же на выезде сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 100
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Робинсон - 25, Боумен - 24, Пэскелл - 13, Пул - 11, Спеллмен - 7, Бёркс - 7, Крисс - 6, Коли-Стайн - 4, Расселл, Ли, Луни, Эванс, Томпсон, Грин, Карри
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 22, Пол - 20, Галлинари - 15, Жильжо-Александер - 12, Адамс - 10, Ноэль - 9, Фергюсон - 6, Базли - 2, Надер - 2, Бертон - 2, Диалло, Паттон, Холл, Мускала
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