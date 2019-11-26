Энтони: всегда буду каким-то образом связан с Чикаго

Новобранец «Портленд Трэйл Блэйзерс» форвард Кармело Энтони рассказал об эмоциях, испытанных им во время матча с «Чикаго».



«Думаю, я всегда буду каким-то образом связан с Чикаго. На протяжении долгих лет моё имя было связано с «Буллз», но был их игроком всего 10 дней. Поддержка имела для меня огромное значение. Эти болельщики не были обязаны поддерживать меня», — приводит слова Кармело Энтони NBC Sports.



Напомним, Кармело Энтони на протяжении долгого времени не мог найти новую команду, и многие эксперты считали, что его карьера в НБА подошла к концу. В минувшем сезоне он принял участие лишь в 10 матчах регулярного чемпионата. Тогда он защищал цвета «Хьюстон Рокетс». Энтони — один из лучших скореров лиги последнего десятилетия.