Харден — об идее дополнительного турнира в НБА: мы что — в университете?

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден остался недоволен идеей руководства Национальной баскетбольной ассоциации проводить дополнительный турнир в ходе сезона.



«Мы что — в университете?» — цитирует Хардена Sports Illustrated.



Ранее стало известно, что лига может изменить формат регулярного чемпионата и проводить в ходе сезона дополнительные турниры. Кроме того, в лиге обсуждают изменения формата плей-офф. После окончания регулярного первенства планируется проведение небольшого переходного турнира: седьмая команда будет играть с восьмой, причём победитель этой пары будет получать путёвку в плей-офф сразу, а проигравший коллектив будет бороться за последнюю путёвку в постсезон с победителем пары девятой и десятой команд конференции. Таким образом, в плей-офф смогут попадать команды, не завершившие регулярный чемпионат в топ-8.