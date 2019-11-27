28 очков Леонарда принесли победу «Лос-Анджелесу» в матче с «Далласом»

В матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей – 114:99 (34:27, 28:19, 31:31, 22:21).
Лучшим по результативности в составе хозяев стал защитник Лука Дончич, на счету которого 22 очков, 8 подборов и 6 передачи. У «Клипперс» — Кавай Леонард, набравший 28 очков и сделавший 8 подборов и 4 передачи.
В другом матче «Денвер Наггетс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась со счётом 117:104 (25:23, 39:24, 22:22, 31:35) в пользу хозяев.
Лидером по результативности в данной встрече стал защитник «Вашингтона» Джордан Макрай, на счету которого 21 очко, 4 подбора и 3 передачи.
Таким образом, «Денвер» одержал шестую победу подряд. «Уизардс» в свою очередь проиграли второй матч кряду.
- 27 ноября 2019
-
07:32
-
00:42
- 26 ноября 2019
-
23:52
-
21:52
-
20:47
-
19:41
-
18:40
-
17:25
-
16:13
-
14:50
-
13:15
-
12:40
-
11:20
-
10:00
-
09:19
-
07:04
-
06:46
-
06:31
-
05:42
-
00:20
-
00:15
- 25 ноября 2019
-
23:34
-
22:32
-
21:26
-
21:13
-
20:58
-
19:49
-
18:49
-
17:59
-
15:30
-
14:08
-
12:55
-
11:40
-
10:20
-
09:00