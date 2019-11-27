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28 очков Леонарда принесли победу «Лос-Анджелесу» в матче с «Далласом»

28 очков Леонарда принесли победу «Лос-Анджелесу» в матче с «Далласом»
Баскетбол / НБА 0

В матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей – 114:99 (34:27, 28:19, 31:31, 22:21).

Лучшим по результативности в составе хозяев стал защитник Лука Дончич, на счету которого 22 очков, 8 подборов и 6 передачи. У «Клипперс» — Кавай Леонард, набравший 28 очков и сделавший 8 подборов и 4 передачи.

В другом матче «Денвер Наггетс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась со счётом 117:104 (25:23, 39:24, 22:22, 31:35) в пользу хозяев.

Лидером по результативности в данной встрече стал защитник «Вашингтона» Джордан Макрай, на счету которого 21 очко, 4 подбора и 3 передачи.

Таким образом, «Денвер» одержал шестую победу подряд. «Уизардс» в свою очередь проиграли второй матч кряду.

НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2019, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
99 : 114
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 22, Порзингис - 15, Карри - 13, Бареа - 12, Пауэлл - 10, Хардуэй-младший - 8, Финни-Смит - 7, Брансон - 4, Марьянович - 4, Райт - 4, Ли, Клебер , Джексон, Брокхофф
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 28, Джордж - 26, Л. Уильямс - 21, Харрелл - 12, Зубац - 11, Грин - 5, Макгрудер - 4, Беверли - 3, Робинсон - 2, Харклесс - 2, Уолтон, Мэнн, Мотли, Шамет, Кабенгеле, Паттерсон
НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2019, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
117 : 104
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Денвер Наггетс: Грант - 20, Бартон - 17, Маррей - 16, Пламли - 15, Харрис - 11, Моррис - 10, Бисли - 9, Миллсэп - 8, Йокич - 8, Эрнангомес - 3, Портер, Крэйг, Вандербилт, Чанчар, Дозьер
Вашингтон Уизардс: Макрай - 21, Бил - 14, Дав. Бертанс - 14, Вагнер - 14, Браун - 12, Брайант - 10, Хатимура - 7, Майлз - 5, Томас - 3, Смит - 2, Бонга - 2, Кьоцца, Уолл, Робинсон, Мэтьюз, Маинми, Скофилд
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