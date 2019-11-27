Результаты матчей НБА за 26 ноября 2019 года
26 ноября состоялось два матча сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Лос-Анджелес Клипперс» в гостях обыграл «Даллас Маверикс». Самым результативным игроком встречи стал Кавай Леонард («Клипперс»), который набрал 28 очков, сделал 8 подборов и отдал 4 передачи. Итоговый счёт — 114:99 в пользу «Клипперс».
«Денвер Наггетс» на своей площадке победил «Вашингтон Уизардс». Самым результативным игроком в составе победителей стал Джерами Грант, на счету которого 20 очков, 4 подбора и 1 передача. Окончательный счёт — 117:104 в пользу «Денвера».
НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2019, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
99 : 114
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 22, Порзингис - 15, Карри - 13, Бареа - 12, Пауэлл - 10, Хардуэй-младший - 8, Финни-Смит - 7, Брансон - 4, Марьянович - 4, Райт - 4, Ли, Клебер , Джексон, Брокхофф
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 28, Джордж - 26, Л. Уильямс - 21, Харрелл - 12, Зубац - 11, Грин - 5, Макгрудер - 4, Беверли - 3, Робинсон - 2, Харклесс - 2, Уолтон, Мэнн, Мотли, Шамет, Кабенгеле, Паттерсон
НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2019, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
117 : 104
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Денвер Наггетс: Грант - 20, Бартон - 17, Маррей - 16, Пламли - 15, Харрис - 11, Моррис - 10, Бисли - 9, Миллсэп - 8, Йокич - 8, Эрнангомес - 3, Портер, Крэйг, Вандербилт, Чанчар, Дозьер
Вашингтон Уизардс: Макрай - 21, Бил - 14, Дав. Бертанс - 14, Вагнер - 14, Браун - 12, Брайант - 10, Хатимура - 7, Майлз - 5, Томас - 3, Смит - 2, Бонга - 2, Кьоцца, Уолл, Робинсон, Мэтьюз, Маинми, Скофилд
- 27 ноября 2019
-
09:00
-
07:32
-
00:42
- 26 ноября 2019
-
23:52
-
21:52
-
20:47
-
19:41
-
18:40
-
17:25
-
16:13
-
14:50
-
13:15
-
12:40
-
11:20
-
10:00
-
09:19
-
07:04
-
06:46
-
06:31
-
05:42
-
00:20
-
00:15
- 25 ноября 2019
-
23:34
-
22:32
-
21:26
-
21:13
-
20:58
-
19:49
-
18:49
-
17:59
-
15:30
-
14:08
-
12:55
-
11:40
-
10:20
Партнерский контент