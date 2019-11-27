Результаты матчей НБА за 26 ноября 2019 года

26 ноября состоялось два матча сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» в гостях обыграл «Даллас Маверикс». Самым результативным игроком встречи стал Кавай Леонард («Клипперс»), который набрал 28 очков, сделал 8 подборов и отдал 4 передачи. Итоговый счёт — 114:99 в пользу «Клипперс».

«Денвер Наггетс» на своей площадке победил «Вашингтон Уизардс». Самым результативным игроком в составе победителей стал Джерами Грант, на счету которого 20 очков, 4 подбора и 1 передача. Окончательный счёт — 117:104 в пользу «Денвера».

