Фридзон: группа на квалификации Олимпиады-2020 нам досталась по силам

Защитник «Локомотива-Кубань» и сборной России по баскетболу Виталий Фриздон поделился мыслями о предстоящем квалификационном турнире Олимпийских игр—2020. Напомним, сборная России сыграет квалификационный турнир в Хорватии, а соперниками сборной станут команды Германии и Мексики.



«Тот факт, что нам придётся играть квалификационный турнир в Хорватии, — большой плюс. Не надо будет менять часовые пояса, лететь в Канаду. Там, по моему мнению, собралась самая сильная группа. Там помимо хозяев будет и Греция, и Турция. Китай тоже не подарок. Повторюсь, отсутствие акклиматизации для нас должно стать большим плюсом.



Группа нам досталась по силам. Но тут нужно оговориться, что все игроки должны быть здоровыми. Если к концу сезона все игроки будут без травм, это будет огромный плюс. Из трёх команд две выходят в полуфинал, у нас будут хорошие шансы. Убеждён, что всё будет зависеть от нас.



Если будут травмы, то будет плохо. Турнир пройдёт за неделю, и времени на восстановление будет не так много. На таком турнире каждый игрок очень нужен сборной», — сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым Виталий Фридзон.