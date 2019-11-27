Фридзон: группа на квалификации Олимпиады-2020 нам досталась по силам

Защитник «Локомотива-Кубань» и сборной России по баскетболу Виталий Фриздон поделился мыслями о предстоящем квалификационном турнире Олимпийских игр—2020. Напомним, сборная России сыграет квалификационный турнир в Хорватии, а соперниками сборной станут команды Германии и Мексики.
«Тот факт, что нам придётся играть квалификационный турнир в Хорватии, — большой плюс. Не надо будет менять часовые пояса, лететь в Канаду. Там, по моему мнению, собралась самая сильная группа. Там помимо хозяев будет и Греция, и Турция. Китай тоже не подарок. Повторюсь, отсутствие акклиматизации для нас должно стать большим плюсом.
Группа нам досталась по силам. Но тут нужно оговориться, что все игроки должны быть здоровыми. Если к концу сезона все игроки будут без травм, это будет огромный плюс. Из трёх команд две выходят в полуфинал, у нас будут хорошие шансы. Убеждён, что всё будет зависеть от нас.
Если будут травмы, то будет плохо. Турнир пройдёт за неделю, и времени на восстановление будет не так много. На таком турнире каждый игрок очень нужен сборной», — сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым Виталий Фридзон.
- 27 ноября 2019
-
19:40
-
17:13
-
16:49
-
16:47
-
15:55
-
14:48
-
13:32
-
12:29
-
11:38
-
10:20
-
09:00
-
07:32
-
00:42
- 26 ноября 2019
-
23:52
-
21:52
-
20:47
-
19:41
-
18:40
-
17:25
-
16:13
-
14:50
-
13:15
-
12:40
-
11:20
-
10:00
-
09:19
-
07:04
-
06:46
-
06:31
-
05:42
-
00:20
-
00:15
- 25 ноября 2019
-
23:34
-
22:32
-
21:26