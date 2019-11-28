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30 очков Фурнье помогли «Орландо» обыграть «Кливленд» и прервать серию поражений

30 очков Фурнье помогли «Орландо» обыграть «Кливленд» и прервать серию поражений
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Орландо Мэджик» на домашней площадке принимал «Кливленд Кавальерс» и победил со счётом 116:104 (27:27, 32:25, 28:21, 29:31). Таким образом, «Мэджик» прервали серию из трёх поражений.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Эван Фурнье, набравший 30 очков. Дабл-даблами у «Кавальерс» отметились Тристан Томпсон (13 очков, 15 подборов) и Ларри Нэнс (11 очков, 10 подборов).

В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» дома обыграл «Сакраменто Кингз» — 98:91 (25:18, 22:28, 29:19, 21:26).

Ещё в одном матче «Индиана Пэйсерс» победил «Юта Джаз» со счётом 121:102 (21:20, 32:23, 36:37, 32:22). Для «Пэйсерс» эта победа стала четвёртой кряду.

НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
104 : 116
Орландо Мэджик
Орландо
Кливленд Кавальерс: Секстон - 20, Гарлэнд - 16, Осман - 14, Томпсон - 13, Нэнс - 11, Лав - 9, Кларксон - 8, Портер - 6, Маккинни - 5, Деллаведова - 2, Найт, Кук, Хенсон, Уэйд, Жижич
Орландо Мэджик: Фурнье - 30, Айзек - 16, Росс - 16, Бамба - 15, Фульц - 15, Огастин - 8, Берч - 8, Ивунду - 8, Гордон, Джонсон, Амину, Магетти, Картер-Уильямс, Вучевич, Джефферсон, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
97 : 91
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 33, Тибулл - 15, Харрис - 14, Хорфорд - 12, Симмонс - 10, Ричардсон - 9, Нето - 2, Коркмаз - 2, Скотт, Смит, О'Куинн, Эннис, Милтон, Бёрк, Болден
Сакраменто Кингз: Хилд - 22, Дедмон - 18, Богданович - 17, Барнс - 14, Бьелица - 7, Джеймс - 6, Холмс - 3, Феррелл - 2, Джозеф - 2, Ариза, Фокс, Джеффрис, Джайлс, Габриэль, Багли III, Суониган
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
121 : 102
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 23, Сабонис - 23, Брогдон - 22, Лэмб - 18, Макконнел - 12, Тёрнер - 8, Холидэй - 4, Макдермотт - 4, Битадзе - 3, Холидей - 2, Лиф - 2, Оладипо, Самнер, Боуэн, Сэмпсон, Митру-Лонг, Джонсон
Юта Джаз: Богданович - 30, Митчелл - 26, Гобер - 14, Инглс - 12, Грин - 6, Конли - 5, Ньянг - 5, Мудиэй - 2, Брэдли - 2, Уильямс-Госс, Брэнтли, Экзам, Дэвис, О'Нил, Они
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