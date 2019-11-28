30 очков Фурнье помогли «Орландо» обыграть «Кливленд» и прервать серию поражений

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Орландо Мэджик» на домашней площадке принимал «Кливленд Кавальерс» и победил со счётом 116:104 (27:27, 32:25, 28:21, 29:31). Таким образом, «Мэджик» прервали серию из трёх поражений.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Эван Фурнье, набравший 30 очков. Дабл-даблами у «Кавальерс» отметились Тристан Томпсон (13 очков, 15 подборов) и Ларри Нэнс (11 очков, 10 подборов).

В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» дома обыграл «Сакраменто Кингз» — 98:91 (25:18, 22:28, 29:19, 21:26).

Ещё в одном матче «Индиана Пэйсерс» победил «Юта Джаз» со счётом 121:102 (21:20, 32:23, 36:37, 32:22). Для «Пэйсерс» эта победа стала четвёртой кряду.