Результаты матчей НБА за 27 ноября 2019 года

27 ноября состоялось 14 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» дома обыграл «Атланту Хокс». Самым результативным игроком в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл, набрав 30 очков, собрав 10 подборов и отдав 4 передачи. Окончательный счёт — 111:102 в пользу «Милуоки».

«Хьюстон Рокетс» на своей площадке победил «Майами Хит». Самым результативным игроком встречи стал Джеймс Харден («Хьюстон»), на счету которого 34 очка, 6 подборов и 5 передач. Итоговый счёт — 117:108 в пользу «Рокетс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде выиграл у «Нью-Орлеан Пеликанс». Самым результативным игроком встречи стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), который набрал 41 очко, сделал 9 подборов и отдал 1 передачу. Его партнёр Леброн Джеймс отметился дабл-даблом: 29 очков, 5 подборов и 11 передач. Окончательный счёт — 114:110 в пользу «Лейкерс».