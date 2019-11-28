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Результаты матчей НБА за 27 ноября 2019 года

Результаты матчей НБА за 27 ноября 2019 года
Баскетбол / НБА 0

27 ноября состоялось 14 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» дома обыграл «Атланту Хокс». Самым результативным игроком в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл, набрав 30 очков, собрав 10 подборов и отдав 4 передачи. Окончательный счёт — 111:102 в пользу «Милуоки».

«Хьюстон Рокетс» на своей площадке победил «Майами Хит». Самым результативным игроком встречи стал Джеймс Харден («Хьюстон»), на счету которого 34 очка, 6 подборов и 5 передач. Итоговый счёт — 117:108 в пользу «Рокетс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде выиграл у «Нью-Орлеан Пеликанс». Самым результативным игроком встречи стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), который набрал 41 очко, сделал 9 подборов и отдал 1 передачу. Его партнёр Леброн Джеймс отметился дабл-даблом: 29 очков, 5 подборов и 11 передач. Окончательный счёт — 114:110 в пользу «Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
97 : 91
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 33, Тибулл - 15, Харрис - 14, Хорфорд - 12, Симмонс - 10, Ричардсон - 9, Нето - 2, Коркмаз - 2, Скотт, Смит, О'Куинн, Эннис, Милтон, Бёрк, Болден
Сакраменто Кингз: Хилд - 22, Дедмон - 18, Богданович - 17, Барнс - 14, Бьелица - 7, Джеймс - 6, Холмс - 3, Феррелл - 2, Джозеф - 2, Ариза, Фокс, Джеффрис, Джайлс, Габриэль, Багли III, Суониган
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
121 : 102
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 23, Сабонис - 23, Брогдон - 22, Лэмб - 18, Макконнел - 12, Тёрнер - 8, Холидэй - 4, Макдермотт - 4, Битадзе - 3, Холидей - 2, Лиф - 2, Оладипо, Самнер, Боуэн, Сэмпсон, Митру-Лонг, Джонсон
Юта Джаз: Богданович - 30, Митчелл - 26, Гобер - 14, Инглс - 12, Грин - 6, Конли - 5, Ньянг - 5, Мудиэй - 2, Брэдли - 2, Уильямс-Госс, Брэнтли, Экзам, Дэвис, О'Нил, Они
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
104 : 116
Орландо Мэджик
Орландо
Кливленд Кавальерс: Секстон - 20, Гарлэнд - 16, Осман - 14, Томпсон - 13, Нэнс - 11, Лав - 9, Кларксон - 8, Портер - 6, Маккинни - 5, Деллаведова - 2, Найт, Кук, Хенсон, Уэйд, Жижич
Орландо Мэджик: Фурнье - 30, Айзек - 16, Росс - 16, Бамба - 15, Фульц - 15, Огастин - 8, Берч - 8, Ивунду - 8, Гордон, Джонсон, Амину, Магетти, Картер-Уильямс, Вучевич, Джефферсон, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
102 : 101
Детройт Пистонс
Детройт
Шарлотт Хорнетс: Бийомбо - 19, Вашингтон - 17, Грэм - 16, Бриджес - 15, Батюм - 13, Розир - 12, Уильямс - 6, Монк - 4, Макдэниелс, Бэйкон, Эрнангомес, Мартин, Кидд-Гилкрист, Симмонс, Зеллер
Детройт Пистонс: Гриффин - 26, Кеннард - 16, Драммонд - 14, Роуз - 13, Галлоуэй - 10, Браун - 8, Моррис - 7, Вуд - 4, Михайлюк - 3, Джексон, Мейкер, Фрейзер, Томас, Снелл, Боун, Думбуйа
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
121 : 110
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Уокер - 39, Браун - 22, Тейтум - 16, Тайс - 14, Уонамэйкер - 13, Смарт - 10, Кантер - 4, Оджелей - 3, Эдвардс, Уильямс, Хэйворд, Грин, Лэнгфорд, Waters, Пуарье, Фалль
Бруклин Нетс: Темпл - 22, Харрис - 21, Аллен - 17, Динуайдди - 16, Принс - 12, Нваба - 10, Муса - 4, Шамперт - 3, Пинсон - 3, Куруч - 2, Луваву-Кабарро, Ирвинг, Дюрант, Джордан, Элленсон, Чендлер, ЛеВерт, Клэкстон
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
126 : 98
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Сиакам - 31, Дэвис - 15, Ванвлит - 15, Ануноби - 13, Миллер - 13, Буше - 13, Холлис-Джефферсон - 12, Пауэлл - 7, Марк Газоль - 3, Джонсон, Лоури, Ибака, Бриссетт, Эрнандес, Томас, Маккоу
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 19, Барретт - 16, Трир - 10, Портис - 9, Робинсон - 8, Дотсон - 8, Моррис - 7, Эллингтон - 6, Нтиликина - 5, Нокс - 4, Гибсон - 2, Браздейкис - 2, Смит - 2, Рэбб, Пэйтон, Баллок, Аллен
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
111 : 102
Атланта Хоукс
Атланта
Милуоки Бакс: Миддлтон - 16, Ильясова - 13, Дивинченцо - 12, Мэттьюз - 10, Бледсо - 9, Коннотон - 3, Корвер - 3, Лопес - 2, Браун - 2, Хилл, Уилсон, Рейнольдс, Мейсон, Бендер, Адетокунбо
Атланта Хоукс: Паркер - 33, Янг - 29, Джонс - 10, Хантер - 10, Реддиш - 6, Бембри - 4, Тёрнер - 4, Фернанду - 3, Картер - 3, Коллинс, Уоллес, Браун, Лень, Хаертер, Парсонс, Краббе, Гудвин
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
119 : 121
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 30, Морант - 20, Краудер - 20, Кларк - 10, Джонс - 6, Хилл - 6, Гудурич - 4, Брукс - 4, Аллен - 2, Мелтон, Андерсон, Кабокло, Игуодала, Джексон, Ватанабэ, Кончар
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 24, Харрелл - 24, Джордж - 22, Зубац - 10, Паттерсон - 10, Грин - 7, Макгрудер - 7, Мэнн - 6, Беверли - 6, Харклесс - 5, Робинсон, Леонард, Уолтон, Мотли, Шамет, Кабенгеле
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
117 : 108
Майами Хит
Майами
Хьюстон Рокетс: Харден - 34, Уэстбрук - 27, Хаус - 23, Кларк - 12, Маклемор - 7, Такер - 7, Риверс - 5, Чендлер - 1, Хартенштайн - 1, Клемонс, Гордон, Грин, Капела, Сефолоша, Илариу
Майами Хит: Хироу - 22, Олиник - 19, Адебайо - 17, Горан Драгич - 13, Робинсон - 13, Уинслоу - 10, Нанн - 9, Леонард - 5, Окпала, Джонс, Уэйтерс, Макон, Джонсон, Батлер, Сильва, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
101 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 22, Дерозан - 20, Уокер - 11, Гэй - 10, Уайт - 9, Мюррей - 8, Миллз - 8, Форбс - 7, Poeltl - 4, Белинелли - 2, Джонсон, Мету, Ойбанкс, Лайлз, Кэрролл
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 26, Таунс - 23, Бэйтс-Диоп - 16, Окоги - 11, Дьенг - 10, Калвер - 10, Тиг - 7, Ковингтон - 7, Грэм - 3, Вонле, Ноуэлл, Маклафлин, Белл, Лейман, Напьер, Мартин
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
132 : 140
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Финикс Санз: Букер - 27, Рубио - 18, Диалло - 17, Джонсон - 17, Шарич - 17, Окобо - 13, Убре - 12, Картер, Камински, Харпер, Эйтон, Бриджес, Бэйнс
Вашингтон Уизардс: Бил - 35, Брайант - 23, Смит - 21, Дав. Бертанс - 16, Томас - 12, Вагнер - 11, Макрай - 11, Хатимура - 6, Браун - 5, Кьоцца, Уолл, Бонга, Мэтьюз, Маинми, Майлз, Робинсон, Скофилд
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 05:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
110 : 114
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 29, Ингрэм - 23, Редик - 18, Уильямс - 11, Харт - 9, Хэйс - 7, Окафор - 6, Мур - 4, Джексон - 3, Александер-Уолкер, Болл, Грэй, Мелли, Миллер, Фэйворс, Читэм
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 41, Джеймс - 29, Кузма - 16, Ховард - 9, Колдуэлл-Поуп - 5, Макги - 4, Грин - 4, Дэниэлс - 4, Карузо - 2, Кук, Рондо, Дадли, Брэдли, Казинс, Норвелл, Адетокунбо
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
136 : 119
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 27, Макколлум - 22, Уайтсайд - 21, Энтони - 19, Саймонс - 14, Худ - 14, Браун - 4, Лябисье - 4, Хезонья - 4, Бэйзмор - 3, Литтл - 2, Толливер - 2, Трент-мл., Оар, Нуркич, Коллинс
Оклахома-Сити Тандер: Надер - 23, Пол - 16, Галлинари - 14, Жильжо-Александер - 11, Шрёдер - 10, Фергюсон - 9, Ноэль - 8, Адамс - 8, Бертон - 6, Мускала - 5, Базли - 4, Холл - 3, Паттон - 2, Диалло
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 90
Чикаго Буллз
Чикаго
Голден Стэйт Уорриорз: Пэскелл - 25, Бёркс - 23, Спеллмен - 13, Робинсон - 11, Крисс - 11, Грин - 7, Пул - 6, Боумен - 5, Коли-Стайн - 3, Расселл, Ли, Луни, Эванс, Томпсон, Карри
Чикаго Буллз: Лавин - 36, Саторански - 19, Маркканен - 8, Картер - 8, Харрисон - 7, Янг - 6, Уайт - 2, Гэффорд - 2, Арчидиаконоу - 2, Корнет, Фелисио, Хатчинсон, Портер, Страс, Данн, Валентайн
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