Букер из «Химок» назвал сильные стороны «Фенербахче» перед матчем Евролиги
Игрок баскетбольного клуба «Химки» Девин Букер рассказал, за счёт чего «Фенербахче» может навязать борьбу подмосковной команде в матче Евролиги. Встреча состоится сегодня, 28 ноября, и начнётся в 20:45 мск.
«Чувствуем себя неплохо. Мы проиграли несколько матчей, которые могли выиграть, но иногда такое случается. Сейчас нужно сосредоточиться на игре с «Фенербахче».
Это отличная команда. У них много хороших игроков, с первой по пятую позицию, а также отличные шутеры. Нужно сделать акцент на защиту и не дать им возможность набирать лёгкие очки.
Будет непростой матч, но мы готовы к этому вызову», — приводит слова Букера пресс-служба «Химок».
Ранее главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от матча с «Фенербахче».
Куртинайтис рассказал, почему «Химкам» будет сложно в матче с «Фенербахче»
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