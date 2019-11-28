Букер из «Химок» назвал сильные стороны «Фенербахче» перед матчем Евролиги

Игрок баскетбольного клуба «Химки» Девин Букер рассказал, за счёт чего «Фенербахче» может навязать борьбу подмосковной команде в матче Евролиги. Встреча состоится сегодня, 28 ноября, и начнётся в 20:45 мск.

«Чувствуем себя неплохо. Мы проиграли несколько матчей, которые могли выиграть, но иногда такое случается. Сейчас нужно сосредоточиться на игре с «Фенербахче».

Это отличная команда. У них много хороших игроков, с первой по пятую позицию, а также отличные шутеры. Нужно сделать акцент на защиту и не дать им возможность набирать лёгкие очки.

Будет непростой матч, но мы готовы к этому вызову», — приводит слова Букера пресс-служба «Химок».

Ранее главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от матча с «Фенербахче».