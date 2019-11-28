Куртинайтис рассказал, почему «Химкам» будет сложно в матче с «Фенербахче»

Главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис рассказал об ожиданиях в преддверии гостевого матча Евролиги с «Фенербахче». Встреча состоится сегодня, 28 ноября, и начнётся в 20:45 мск.

«Готовимся по своему плану, но не знаем точного состава «Фенербахче». В последних матчах не сыграли Де Коло и Веселы, также неизвестно, что с Вестерманном и Калиничем. Это создаёт дополнительные сложности. Однако мы подготовились и знаем, как играет соперник.

Они не очень хорошо стартовали в сезоне, но постепенно набирают ход и недавно крупно обыграли в гостях «Виллербан», что совсем не просто, потому что французы очень сильны физически. После этих эмоций они выглядят намного лучше, чем пару недель назад.

К тому же «Фенербахче» играет дома, при своих зрителях, а мы знаем, какую поддержку им оказывают болельщики. У них отличный тренер Обрадович, который выжимает из игроков 150 процентов их возможностей. Будет очень сложная игра, независимо от их состава», — приводит слова Куртинайтиса пресс-служба команды.