Плаза: с «Реалом» у «Зенита» будут шансы. Как много? 5%, 10%, 20% — не знаю

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом».



«Единственный шанс победить «Реал» — это выдать свои 100% и надеяться на то, что соперник не проведёт лучшую игру в жизни. Нужно серьёзно относиться к своим шансам, потому что если у нас будет, например, 18 потерь, как иногда случается, то рассчитывать особо не на что. Как не на что рассчитывать, если мы не будем попадать издали, не будем хорошо защищаться. Так что нужно всерьёз отнестись ко всему этому, и тогда у нас будут шансы. Как много? 5%, 10%, 20% — не знаю. Но главное, чтобы мы боролись до самого конца, вне зависимости от того, против кого мы играем. Чтобы мы потом сами же могли смотреть в зеркало с чистой совестью», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургской команды.