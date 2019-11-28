Матч с «Химками» стал для Обрадовича 200-м в Евролиге во главе «Фенербахче»
В эти минуты в Стамбуле проходит матч одиннадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Фенербахче» принимает «Химки». Для наставника турецкой команды Желько Обрадовича этот поединок стал двухсотым в Евролиге в роли главного тренера стамбульцев, сообщает пресс-служба турнира в «Твиттере».
В этой связи руководство «Фенербахче» поздравило специалиста и вручило ему специальную награду. 59-летний Обрадович возглавляет турецкий коллектив с 2013 года. За это время он привёл команду к победе в Евролиге, четырём титулам чемпиона Турции, двум титулам в Кубке Турции и трём победам в Суперкубке страны.
Видео с церемонии награждения можно посмотреть на официальной странице Евролиги в «Твиттере».
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