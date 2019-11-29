Тренер «Локомотива-Кубань» признал, что в команде существуют трения

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Богдан Карайчич признал, что внутри коллектива существуют некоторые трения, но подчеркнул, что в команде всё же «уважительная рабочая обстановка».

«Можно констатировать то, что у нас в команде уважительная рабочая обстановка. Но, как и в любом большом коллективе, случаются определённые трения. В команде 14 человек, и не все полностью довольны своим положением. Я не побоюсь сказать, что со стороны игроков ещё присутствует эго на площадке. По-прежнему случаются неподготовленные броски и нам приходится вносить корректировки, разговаривать и обсуждать это.

Все хотят быть героями, но не все готовы делиться. А успеха добиваются те команды, где игроки доверяют друг другу полностью. Мы на пути к этому, и чем быстрее исправимся – тем больше шансов, что будем успешными в долгосрочной, а не краткосрочной перспективе", — приводит слова специалиста официальный сайт краснодарского клуба.