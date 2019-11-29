Воронцевич назвал ключевые факторы для победы ЦСКА в матче с «Барселоной»

Форвард баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Воронцевич рассказал об ожиданиях перед матчем «армейцев» с «Барселоной» в рамках 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Матч «Барселона» — ЦСКА состоится сегодня, 29 ноября, и начнётся в 23:00 мск.

«Наш соперник – отлично сбалансированная команда с большим количеством хороших игроков на каждой позиции. Они в последнее время показывают отличный баскетбол и постараются использовать преимущество своей площадки.

Ключевыми факторами для нас станут работа на щитах, готовность к жёсткой борьбе, необходимость остановить быстрые отрывы и ограничить свободу снайперов», — приводит слова Воронцевича пресс-служба «армейцев».

В сезоне-2019/20 ЦСКА сыграл 10 матчей в регулярном чемпионате Евролиги, выиграв шесть встреч и проиграв четыре. На счету «Барселоны» восемь побед в десяти матчах.