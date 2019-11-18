«Гоняем молодых за полотенцами». Игрок ЦСКА пошутил на тему дедовщины в команде

Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Иван Ухов пошутил, что в команде присутствует дедовщина. По словам 24-летнего Ухова, опытные баскетболисты в лице 32-летнего Андрея Воронцевича заставляют молодых игроков бегать домой за полотенцами.

«Вообще, Андрей вон говорит, что у нас дедовщина, гоняем молодых за полотенцами. Они не могут их раздать, для ребят это непреодолимая задача, прямо-таки «миссия невыполнима». Приходится заставлять их из дома таскать эти самые полотенца.

Получается ли заставлять? Нет, конечно. Это шутка. У нас всё хорошо», — приводит слова Ухова News.ru.

Ухов выступает за ЦСКА с 2018 года. До этого он провёл шесть сезонов в составе «Пармы», за которую выступал с момента основания клуба.