«Гоняем молодых за полотенцами». Игрок ЦСКА пошутил на тему дедовщины в команде
Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Иван Ухов пошутил, что в команде присутствует дедовщина. По словам 24-летнего Ухова, опытные баскетболисты в лице 32-летнего Андрея Воронцевича заставляют молодых игроков бегать домой за полотенцами.
«Вообще, Андрей вон говорит, что у нас дедовщина, гоняем молодых за полотенцами. Они не могут их раздать, для ребят это непреодолимая задача, прямо-таки «миссия невыполнима». Приходится заставлять их из дома таскать эти самые полотенца.
Получается ли заставлять? Нет, конечно. Это шутка. У нас всё хорошо», — приводит слова Ухова News.ru.
Ухов выступает за ЦСКА с 2018 года. До этого он провёл шесть сезонов в составе «Пармы», за которую выступал с момента основания клуба.
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