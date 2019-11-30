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19 очков Леонарда не спасли «Клипперс» от поражения в матче с «Сан-Антонио»

19 очков Леонарда не спасли «Клипперс» от поражения в матче с «Сан-Антонио»
Баскетбол / НБА 0

«Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете оказался сильнее «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Клипперс» удалось захватить преимущество в первой четверти — они выиграли игровой отрезок с разницей в три очка. Однако во второй четверти «Спёрс» сравняли счёт.

Решающей в матче оказалась третья четверть, которую «Сан-Антонио» выиграл с разницей в 11 очков. В заключительном игровом отрезке «Клипперс» уже не удалось отыграться. Итоговый счёт встречи — 107:97 (27:30, 26:23, 29:18, 25:26).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ламаркус Олдридж, набравший 17 очков и совершивший 8 подборов. Ещё 17 очков на свой счёт записал Деррик Уайт. В составе гостей отличился Кавай Леонард, на счету которого 19 очков.

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
107 : 97
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 17, Уайт - 17, Дерозан - 15, Миллз - 13, Форбс - 12, Лайлз - 10, Белинелли - 7, Гэй - 6, Poeltl - 6, Мюррей - 4, Уокер, Джонсон, Мету, Ойбанкс, Кэрролл
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 19, Грин - 16, Харрелл - 12, Беверли - 10, Харклесс - 9, Робинсон - 8, Зубац - 8, Л. Уильямс - 7, Джордж - 5, Паттерсон - 3, Уолтон, Мэнн, Мотли, Макгрудер, Шамет, Кабенгеле
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