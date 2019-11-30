19 очков Леонарда не спасли «Клипперс» от поражения в матче с «Сан-Антонио»

«Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете оказался сильнее «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Клипперс» удалось захватить преимущество в первой четверти — они выиграли игровой отрезок с разницей в три очка. Однако во второй четверти «Спёрс» сравняли счёт.
Решающей в матче оказалась третья четверть, которую «Сан-Антонио» выиграл с разницей в 11 очков. В заключительном игровом отрезке «Клипперс» уже не удалось отыграться. Итоговый счёт встречи — 107:97 (27:30, 26:23, 29:18, 25:26).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ламаркус Олдридж, набравший 17 очков и совершивший 8 подборов. Ещё 17 очков на свой счёт записал Деррик Уайт. В составе гостей отличился Кавай Леонард, на счету которого 19 очков.
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