Дончич повторил достижение Роберстона и Уэстбрука

Словенский защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче с «Финикс Санз» набрал 42 очка, собрал 9 подборов и совершил 11 передач, что помогло его команде одержать очередную победу. Благодаря высокой результативности в матче средние показатели Луки за ноябрь составили 31,7 очка, 10,4 подбора и 10,4 передачи.

Таким образом, он стал третьим игроком в истории НБА, кому удалось завершить календарный месяц со средним трипл-даблом при 30 и более набранных очках, сообщает NBA Stats на своей странице в «Твиттере».

Подобных показателей достигли легендарный Оскар Робертсон, а также разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук. Напомним, Дончич проводит второй сезон в НБА. В 2018 году он был выбран на драфте под третьим номером.