Брукс: если бы журналистам не надоело, Леброн получил бы девять званий MVP

Главный тренер «Вашингтон Уизардс» Скотт Брукс высоко оценил навыки лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.



«Если бы журналистам не надоело давать Леброну звание самого ценного игрока, то он был стал MVP уже девять раз», — приводит слова Скотта Брукса Clutch Points.



Напомним, 29 ноября «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке переиграл «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Итоговый счёт встречи — 125:103 (37:23, 33:26, 35:30, 20:24).



Самым результативным игроком матча в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» стал Энтони Дэвис: у него дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Леброна Джеймса — 23 очка и 11 передач.