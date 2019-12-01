60 очков Хардена помогли «Хьюстону» разгромить «Атланту»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 158:111.
Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 60 очков. Бен Маклемор оформил дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов.В составе проигравшей команды самым результативным стал Трей Янг, набравший 37 очков.
«Хьюстон» одержал вторую победу подряд. «Атланта» в свою очередь потерпела 10-е поражение кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» встретится с «Сан-Антонио Спёрс», а «Атланта Хоукс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз». Игры пройдут 4 и 3 декабря соответственно.
НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
158 : 111
Атланта Хоукс
Атланта
Хьюстон Рокетс: Харден - 60, Маклемор - 24, Клемонс - 16, Уэстбрук - 15, Риверс - 14, Такер - 10, Сефолоша - 7, Хартенштайн - 7, Кларк - 3, Чендлер - 2, Хаус, Гордон, Грин, Капела, Илариу
Атланта Хоукс: Янг - 37, Хантер - 14, Лень - 12, Паркер - 11, Джонс - 8, Фернанду - 6, Краббе - 6, Бембри - 5, Уоллес - 5, Картер - 4, Парсонс - 3, Реддиш, Коллинс, Тёрнер, Браун, Хаертер, Гудвин
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