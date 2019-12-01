60 очков Хардена помогли «Хьюстону» разгромить «Атланту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 158:111.

Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 60 очков. Бен Маклемор оформил дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов.В составе проигравшей команды самым результативным стал Трей Янг, набравший 37 очков.

«Хьюстон» одержал вторую победу подряд. «Атланта» в свою очередь потерпела 10-е поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» встретится с «Сан-Антонио Спёрс», а «Атланта Хоукс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз». Игры пройдут 4 и 3 декабря соответственно.