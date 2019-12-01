Харден повторил достижение Майкла Джордана

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден повторил достижение легендарного Майкла Джордана. В матче с «Атлантой Хоукс» (158:111) Харден набрал 60 очков. Это уже четвёртый матч в карьере в НБА, в котором он набирает 60 или более очков, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Бен Голливер.

В активе Джордана также четыре матча в НБА с показателями 60+. Наибольшее количество матчей за всю историю НБА, где игрок набирал 60 и более очков, провёл Уилт Чемберлен — в его активе 32 встречи. Второе место с подобным показателем принадлежит другой легенде НБА — экс-баскетболисту «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту.

Что касается Хардена, его личный рекорд результативности составляет 61 балл. В нынешнем сезоне Джеймс принял участие в 19 матчах, набирая 38,9 очка и совершая 7,8 передачи.