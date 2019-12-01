Холлинз: Санкт-Петербург — самый красивый город, в котором я жил

Защитник «Зенита» Остин Холлинз поделился впечатлениями от первых месяцев пребывания в России, признавшись, что Санкт-Петербург покорил его красотой.

«Санкт-Петербург — самый красивый город, в котором я жил. Архитектура и достопримечательности очень вдохновляют. При этом не могу сказать, что я изучил город. У нас сумасшедший график, поэтому всё что вижу — это игровой зал, тренажёрный зал и дорога в аэропорт. Свободного времени почти нет. Если оно появится, то, безусловно, очень хочу сходить во все эти удивительные музеи. Начну с Эрмитажа.

Русскую кухню пока не пробовал, но желание такое есть. Пока выбираю только европейскую кухню", — приводит слова американского баскетболиста издание «Известия».