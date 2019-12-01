Остин Риверс восхитился игрой Хардена
Защитник «Хьюстон Рокетс» Остин Риверс восхитился игрой напарника по команде Джеймса Хардена, который в матче с «Атлантой Хоукс» набрал 60 очков и при этом не появился на паркете в ходе четвёртой четверти поединка.
«То, что он делает — невиданно. Господи, набрать 60 очков и не играть в четвёртой четверти! Назовите кого-то ещё, кто может это повторить в наши дни», — приводит слова Риверса RealGM.
Харден в матче с «Атлантой» набрал 60 очков за 31 минуту игрового времени. Таким образом, он стал лишь третьим игроком в истории НБА, набравшим такое количество очков менее чем за четыре четверти. Также отметим, что Джеймс провёл четвёртый матч в карьере с 60+ набранными очками и сравнялся по этому показателю с Майклом Джорданом.
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