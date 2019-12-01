Куртинайтис: к нам вернулся Швед, с ним мы играем по-другому

Главный тренер БК «Химки» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Нижним Новгородом».



«К нам вернулся Алексей Швед, что очень хорошо. С ним мы играем по-другому. Лёша создаёт очень много ситуаций и является важнейшей частью нашей команды. В Химках из-за проблем со спиной остался Йович, который последние пару матчей провёл не на своём уровне. До матча с «Барселоной» нам надо его «починить». В остальном у нас всё нормально, мы готовы, тренировки прошли хорошо, с хорошей энергией. Надеюсь, мы будем так же играть против «Нижнего Новгорода».



Эта команда всегда борется и «кусается», особенно против больших команд, да и вообще независимо от того, кто им противостоит. Они играют жёстко, в их составе есть физически крепкие игроки, которые хорошо борются. У них произошли изменения, несколько американцев покинули команду, однако у них хорошие россияне, поэтому матч не будет простым. К тому же в Нижнем Новгороде всегда нелегко», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.