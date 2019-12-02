Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» прервать победную серию «Лейкерс»

Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» прервать победную серию «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке принимал «Даллас Маверикс» и уступил со счётом 100:114 (25:30, 34:32, 35:17, 20:21). Таким образом, «Лейкерс» прервали свою победную серию из 10 матчей.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, который собрал коллекцию из 27 очков, 10 передач, 9 подборов и 3 перехватов. В активе Дилона Райта 17 очков и 9 передач. По 15 очков набрали Кристапс Порзингис, Дуайт Пауэлл и Джастин Джексон.

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов. Близок к трипл-даблу был Леброн Джеймс (25 очков, 9 подборов и 8 передач).

НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2019, понедельник. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
100 : 114
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 27, Джеймс - 25, Карузо - 10, Грин - 8, Колдуэлл-Поуп - 7, Дэниэлс - 5, Кузма - 4, Макги - 4, Рондо - 4, Ховард - 4, Кук - 2, Дадли, Брэдли, Казинс, Норвелл, Адетокунбо
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Райт - 17, Порзингис - 15, Пауэлл - 15, Джексон - 15, Хардуэй-младший - 8, Финни-Смит - 6, Клебер - 6, Карри - 3, Марьянович - 2, Ли, Бареа, Брансон, Брокхофф
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019