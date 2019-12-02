Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» прервать победную серию «Лейкерс»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке принимал «Даллас Маверикс» и уступил со счётом 100:114 (25:30, 34:32, 35:17, 20:21). Таким образом, «Лейкерс» прервали свою победную серию из 10 матчей.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, который собрал коллекцию из 27 очков, 10 передач, 9 подборов и 3 перехватов. В активе Дилона Райта 17 очков и 9 передач. По 15 очков набрали Кристапс Порзингис, Дуайт Пауэлл и Джастин Джексон.
Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов. Близок к трипл-даблу был Леброн Джеймс (25 очков, 9 подборов и 8 передач).
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