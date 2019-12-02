Дабл-даблы Вуда и Роуза помогли «Детройту» разгромить «Сан-Антонио»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Детройт Пистонс» на домашней площадке принимал «Сан-Антонио Спёрс» и победил с разгромным счётом 132:98 (32:27, 27:24, 37:20, 36:27).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Пистонс» Кристиан Вуд, в активе которого 28 очков и 10 подборов. Защитник Люк Кеннард набрал 20 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил разыгрывающий хозяев Деррик Роуз. Близок к дабл-даблу был центровой Андре Драммонд (9 очков, 16 подборов).

В параллельном матче «Нью-Орлеан Пеликанс» дома уступил «Оклахома-Сити Тандер» — 104:107 (29:33, 26:23, 22:26, 27:25). Для «Пеликанс» это поражение стало пятым кряду.