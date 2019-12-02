Дабл-даблы Вуда и Роуза помогли «Детройту» разгромить «Сан-Антонио»
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Детройт Пистонс» на домашней площадке принимал «Сан-Антонио Спёрс» и победил с разгромным счётом 132:98 (32:27, 27:24, 37:20, 36:27).
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал форвард «Пистонс» Кристиан Вуд, в активе которого 28 очков и 10 подборов. Защитник Люк Кеннард набрал 20 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил разыгрывающий хозяев Деррик Роуз. Близок к дабл-даблу был центровой Андре Драммонд (9 очков, 16 подборов).
В параллельном матче «Нью-Орлеан Пеликанс» дома уступил «Оклахома-Сити Тандер» — 104:107 (29:33, 26:23, 22:26, 27:25). Для «Пеликанс» это поражение стало пятым кряду.
НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2019, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
132 : 98
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Детройт Пистонс: Вуд - 28, Кеннард - 20, Браун - 13, Михайлюк - 13, Моррис - 10, Гриффин - 10, Роуз - 10, Драммонд - 9, Галлоуэй - 8, Снелл - 5, Думбуйа - 4, Мейкер - 2, Джексон, Фрейзер, Томас, Боун
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 20, Уокер - 13, Гэй - 12, Ойбанкс - 9, Poeltl - 8, Уайт - 7, Белинелли - 6, Мюррей - 5, Форбс - 5, Лайлз - 5, Миллз - 4, Кэрролл - 4, Джонсон, Мету, Олдридж
НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2019, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
104 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 26, Ингрэм - 20, Болл - 14, Редик - 13, Харт - 11, Хэйс - 9, Мелли - 6, Окафор - 4, Мур - 1, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Миллер, Фэйворс, Уильямс, Читэм
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 23, Жильжо-Александер - 17, Адамс - 17, Шрёдер - 17, Пол - 16, Ноэль - 8, Надер - 4, Фергюсон - 3, Бертон - 2, Диалло, Базли, Паттон, Холл, Мускала
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