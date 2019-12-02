«Торонто» дома разгромил «Юту», несмотря на дабл-дабл Гобера
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Юта Джаз» и победил с разгромным счётом 130:110 (37:20, 40:17, 30:49, 23:24). Для «Рэпторс» эта победа стала седьмой кряду.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, на счету которого 35 очков. Дабл-дабл из 21 очка и 11 передач оформил Фред Ванвлит. 15 очков набрал Норман Пауэлл, по 13 — у Сержа Ибаки и Теренса Дэвиса.
Самым результативным в составе «Юты» стал защитник Майк Конли (20 очков). В активе Руди Гобера 12 очков и 11 подборов.
В параллельном матче «Орландо Мэджик» дома обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» — 100:96 (26:22, 25:29, 21:20, 28:25).
НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2019, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
130 : 110
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Торонто Рэпторс: Сиакам - 35, Ванвлит - 21, Пауэлл - 15, Ибака - 13, Дэвис - 13, Марк Газоль - 11, Ануноби - 10, Холлис-Джефферсон - 10, Эрнандес - 2, Лоури, Джонсон, Бриссетт, Ponds, Томас, Маккоу, Буше, Миллер
Юта Джаз: Конли - 20, Грин - 19, Митчелл - 16, Гобер - 12, Богданович - 11, Экзам - 9, Инглс - 6, О'Нил - 6, Брэдли - 4, Уильямс-Госс - 2, Мудиэй - 2, Дэвис - 2, Ньянг - 1, Брэнтли, Они, Morgan
НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2019, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
100 : 96
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Орландо Мэджик: Фурнье - 32, Росс - 19, Айзек - 14, Фульц - 14, Гордон - 8, Берч - 7, Бамба - 4, Ивунду - 2, Джонсон, Амину, Магетти, Картер-Уильямс, Вучевич, Джефферсон, Огастин, Фразьер
Голден Стэйт Уорриорз: Робинсон - 19, Пэскелл - 17, Бёркс - 15, Боумен - 12, Коли-Стайн - 11, Грин - 11, Спеллмен - 7, Крисс - 3, Пул - 1, Расселл, Ли, Луни, Эванс, Томпсон, Карри
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