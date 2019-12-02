«Торонто» дома разгромил «Юту», несмотря на дабл-дабл Гобера

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Юта Джаз» и победил с разгромным счётом 130:110 (37:20, 40:17, 30:49, 23:24). Для «Рэпторс» эта победа стала седьмой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, на счету которого 35 очков. Дабл-дабл из 21 очка и 11 передач оформил Фред Ванвлит. 15 очков набрал Норман Пауэлл, по 13 — у Сержа Ибаки и Теренса Дэвиса.

Самым результативным в составе «Юты» стал защитник Майк Конли (20 очков). В активе Руди Гобера 12 очков и 11 подборов.

В параллельном матче «Орландо Мэджик» дома обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» — 100:96 (26:22, 25:29, 21:20, 28:25).