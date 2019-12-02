34 очка Леонарда помогли «Клипперс» разгромить «Вашингтон»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Уизардс» и победил с разгромным счётом 150:125.
Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 34 очка. Пол Джордж записал на свой счёт 31 очко. Дабл-дабл из 23 очков и 15 подборов оформил Монтрезл Харрелл.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Руи Хатимура, набравший 30 очков. Брэдли Бил собрал дабл-дабл из 24 очков и 11 передач.
Таким образом, «Клипперс» одержали восьмую победу в последних девяти играх. «Вашингтон» в свою очередь потерпел четвёртое поражение за последние пять игр.
В следующем матче «Лос-Анджелес Клипперс» сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Вашингтон Уизардс» встретится с «Орландо Мэджик».
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