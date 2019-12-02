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34 очка Леонарда помогли «Клипперс» разгромить «Вашингтон»

34 очка Леонарда помогли «Клипперс» разгромить «Вашингтон»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Уизардс» и победил с разгромным счётом 150:125.

Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 34 очка. Пол Джордж записал на свой счёт 31 очко. Дабл-дабл из 23 очков и 15 подборов оформил Монтрезл Харрелл.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Руи Хатимура, набравший 30 очков. Брэдли Бил собрал дабл-дабл из 24 очков и 11 передач.

Таким образом, «Клипперс» одержали восьмую победу в последних девяти играх. «Вашингтон» в свою очередь потерпел четвёртое поражение за последние пять игр.

В следующем матче «Лос-Анджелес Клипперс» сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Вашингтон Уизардс» встретится с «Орландо Мэджик».

НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2019, понедельник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
150 : 125
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 34, Джордж - 31, Харрелл - 23, Л. Уильямс - 22, Робинсон - 8, Харклесс - 7, Мэнн - 7, Паттерсон - 6, Грин - 5, Беверли - 3, Уолтон - 2, Зубац - 2, Мотли, Макгрудер, Шамет, Кабенгеле
Вашингтон Уизардс: Хатимура - 30, Бил - 23, Дав. Бертанс - 20, Томас - 16, Брайант - 9, Макрай - 8, Браун - 8, Бонга - 7, Смит - 4, Кьоцца, Уолл, Вагнер, Мэтьюз, Маинми, Майлз, Робинсон, Скофилд
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