34 очка Леонарда помогли «Клипперс» разгромить «Вашингтон»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Уизардс» и победил с разгромным счётом 150:125.

Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 34 очка. Пол Джордж записал на свой счёт 31 очко. Дабл-дабл из 23 очков и 15 подборов оформил Монтрезл Харрелл.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Руи Хатимура, набравший 30 очков. Брэдли Бил собрал дабл-дабл из 24 очков и 11 передач.

Таким образом, «Клипперс» одержали восьмую победу в последних девяти играх. «Вашингтон» в свою очередь потерпел четвёртое поражение за последние пять игр.

В следующем матче «Лос-Анджелес Клипперс» сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Вашингтон Уизардс» встретится с «Орландо Мэджик».