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«Химки» отправили Валиева в «Парму» на правах аренды

«Химки» отправили Валиева в «Парму» на правах аренды
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

БК «Химки» отзаявил из состава Евгения Валиева. 29-летний форвард перейдёт в пермский клуб «Парма», за который будет выступать на правах аренды до окончания сезона-2019/20, сообщает пресс-служба «Химок».

Валиев перешёл в «Химки» в межсезонье-2019 из «Зенита». Ожидалось, что он заменит Андрея Зубкова, отправившегося в обратном направлении, однако форвард пропустил всю предсезонную подготовку: сначала из-за чемпионата мира, затем из-за травмы.

За основу «Химок» Валиев провёл по одному матчу в Евролиге (6,5 минуты в матче с «Реалом») и в Единой лиге ВТБ (1,5 минуты в игре с «Цмоки-Минск»). Чтобы не терять практику, он выступал за «Химки-Подмосковье» в Суперлиге-1.

Контракт Валиева с «Химками» рассчитан на два сезона.

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