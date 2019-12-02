Единая лига ВТБ объявила о запуске киберспортивного турнира

Единая лига ВТБ и киберспортивный холдинг SGL запускают новый проект для болельщиков и киберспортсменов: Кибербаскетбольный кубок, приуроченный к Матчу всех звёзд Единой лиги ВТБ. Турнир стартует 16 декабря.
На квалификационном этапе участникам необходимо будет выбрать любимый баскетбольный клуб Единой лиги ВТБ и сразиться с другими поклонниками этого клуба. 13 победителей квалифицируются в финальный этап, где в формате «лига+плей-офф» выявят сильнейшего кибербаскетболиста страны.
Участие в турнире бесплатное, а для победителей предусмотрены ценные призы.
Турнир проходит на игровой консоли Playstation 4, для участия требуется лицензионная NBA 2k20.
«Единая лига ВТБ видит в киберспорте большой потенциал и считает, что он развивается по тем же канонам, что и классический спорт, но при этом имеет немного другую целевую аудиторию. Именно симбиоз баскетбола классического и компьютерного может дать дополнительный рост популярности нашему виду спорта среди молодых людей.
Мы будем стремиться к тому, чтобы заинтересованность болельщиков со всего мира в киберспортивных турнирах в будущем поспособствовала появлению в баскетбольном симуляторе от 2К клубов Лиги ВТБ и представителей других популярных чемпионатов», — цитирует генерального директора Единой лиги ВТБ Илону Корстин пресс-служба турнира.
Подробности — на официальном сайте Единой лиги ВТБ.
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