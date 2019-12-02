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23 очка Шведа помогли «Химкам» победить «Нижний Новгород»

23 очка Шведа помогли «Химкам» победить «Нижний Новгород»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Подмосковные «Химки» на выезде переиграли «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Подмосковные баскетболисты с первой же четверти захватили инициативу в матче, выиграв первый игровой отрезок с разницей в семь очков. Вторая десятиминутка также осталась за гостями, которые довели своё преимущество до 19 очков.

После большого перерыва «Химки» увеличили отрыв ещё на семь очков, к заключительной четверти счёт на табло был 91:75. Заключительная десятиминутка прошла в равной борьбе и закончилась вничью, что ничего не дало хозяевам. Итоговый счёт встречи — 113:87 (33:26, 30:18, 28:21, 22:22).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 23 очка. В составе хозяев 16 очков набрал Даррел Уиллис.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
02 декабря 2019, понедельник. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
87 : 113
Химки
Химки, Россия
Нижний Новгород: Уиллис - 16, Ганькевич - 14, Астапкович - 13, Браун - 11, Винник - 9, Жбанов - 9, Стребков - 9, Чадов - 4, Сорокин - 2, Антипов, Комолов
Химки: Швед - 23, Эванс - 21, Букер - 16, Дайр. Бертанс - 16, Йеребко - 12, Гилл - 7, Моня - 7, Карасёв - 5, Вяльцев - 2, Зайцев - 2, Тимма - 2, Евстигнеев
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