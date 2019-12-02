23 очка Шведа помогли «Химкам» победить «Нижний Новгород»

Подмосковные «Химки» на выезде переиграли «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Подмосковные баскетболисты с первой же четверти захватили инициативу в матче, выиграв первый игровой отрезок с разницей в семь очков. Вторая десятиминутка также осталась за гостями, которые довели своё преимущество до 19 очков.
После большого перерыва «Химки» увеличили отрыв ещё на семь очков, к заключительной четверти счёт на табло был 91:75. Заключительная десятиминутка прошла в равной борьбе и закончилась вничью, что ничего не дало хозяевам. Итоговый счёт встречи — 113:87 (33:26, 30:18, 28:21, 22:22).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 23 очка. В составе хозяев 16 очков набрал Даррел Уиллис.
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