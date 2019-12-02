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30 очков Макколлума помогли УНИКСу победить ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

30 очков Макколлума помогли УНИКСу победить ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Казанский УНИКС на домашней площадке переиграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. ЦСКА уверенно начал матч, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в семь очков. Второй игровой отрезок прошёл в равной борьбе, в которой казанцам удалось отыграть два очка отставания.

В третьей десятиминутке УНИКС смог отыграть ещё три очка, и к заключительной четверти счёт на табло был 64:62 в пользу ЦСКА. В решающей четверти ЦСКА в какой-то момент удалось довести преимущество до пяти очков, однако к середине игрового отрезка УНИКС сумел сравнять счёт, а за три минуты до конца повести в счёте с разницей в шесть очков. ЦСКА практически удалось вернуться в игру, однако УНИКС снова совершил рывок и уже не подпустил ЦСКА к себе. Итоговый счёт встречи — 94:86 (16:23, 20:18, 26:23, 32:22).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эрик Макколлум, набравший 30 очков. В составе ЦСКА отличился Майк Джеймс, набравший 19 очков.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
02 декабря 2019, понедельник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
94 : 86
ЦСКА
Москва, Россия
УНИКС: Макколум - 30, Морган - 26, Смит - 14, Колесников - 10, Узинский - 5, Уилсон - 5, Тайус - 4, Клименко, Кощеев, Лиходей, Манцарис, Сергеев
ЦСКА: Джеймс - 19, Стрелниекс - 12, Фойгтман - 12, Воронцевич - 11, Хаккетт - 9, Боломбой - 6, Курбанов - 6, Хиллиард - 6, Ухов - 3, Куфос - 2, Антонов, Лопатин
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