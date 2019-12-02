30 очков Макколлума помогли УНИКСу победить ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС на домашней площадке переиграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. ЦСКА уверенно начал матч, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в семь очков. Второй игровой отрезок прошёл в равной борьбе, в которой казанцам удалось отыграть два очка отставания.
В третьей десятиминутке УНИКС смог отыграть ещё три очка, и к заключительной четверти счёт на табло был 64:62 в пользу ЦСКА. В решающей четверти ЦСКА в какой-то момент удалось довести преимущество до пяти очков, однако к середине игрового отрезка УНИКС сумел сравнять счёт, а за три минуты до конца повести в счёте с разницей в шесть очков. ЦСКА практически удалось вернуться в игру, однако УНИКС снова совершил рывок и уже не подпустил ЦСКА к себе. Итоговый счёт встречи — 94:86 (16:23, 20:18, 26:23, 32:22).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эрик Макколлум, набравший 30 очков. В составе ЦСКА отличился Майк Джеймс, набравший 19 очков.
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