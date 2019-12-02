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Куртинайтис: Швед — великий игрок

Куртинайтис: Швед — великий игрок
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу своих подопечных над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и поделился мыслями о возвращении в строй Алексея Шведа.

«Конечно, со Шведом нам играть проще. Каких бы игроков вокруг него ни собрали, Алексей — тот игрок, который создаёт ситуации, может пройти в трёхсекундную зону, бросить издали, а также решать ситуации, когда на него идут по два и три соперника. Это великий игрок, и сегодня он сыграл здорово. Последний месяц он играл с травмами, и мы даже не взяли его в Стамбул на матч с «Фенербахче», чтобы он подлечил спину.

Он нам нужен здоровым, поэтому лучше пропустить один матч, но получить Шведа в полной готовности. Сегодня Алексей и моменты создавал, и сам забивал. Одним словом, это игрок с большой буквы», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.

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