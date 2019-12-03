Результаты матчей НБА за 2 декабря 2019 года

2 декабря состоялось шесть матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Филадельфия Сиксерс» дома победил «Юту Джаз», несмотря на дабл-дабл Руди Гобера, на счету которого 27 очков, 12 подборов и 2 передачи. Итоговый счёт — 103:94 в пользу «Филадельфии».

«Атланта Хоукс» на своём паркете разгромил «Голден Стэйт Уорриорз». Самым результативным игроком в составе победителей стал Трэй Янг, который набрал 24 очка, сделал 1 подбор и отдал 7 передач. Окончательный счёт — 104:79 в пользу «Атланты».

«Милуоки Бакс» дома разгромил «Нью-Йорк Никс». На счету Янниса Адетокунбо («Милуоки») дабл-дабл: 29 очков, 15 подборов и 3 передачи. Итоговый счёт — 132:88 в пользу «Бакс».