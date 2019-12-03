Результаты матчей НБА за 2 декабря 2019 года
2 декабря состоялось шесть матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Филадельфия Сиксерс» дома победил «Юту Джаз», несмотря на дабл-дабл Руди Гобера, на счету которого 27 очков, 12 подборов и 2 передачи. Итоговый счёт — 103:94 в пользу «Филадельфии».
«Атланта Хоукс» на своём паркете разгромил «Голден Стэйт Уорриорз». Самым результативным игроком в составе победителей стал Трэй Янг, который набрал 24 очка, сделал 1 подбор и отдал 7 передач. Окончательный счёт — 104:79 в пользу «Атланты».
«Милуоки Бакс» дома разгромил «Нью-Йорк Никс». На счету Янниса Адетокунбо («Милуоки») дабл-дабл: 29 очков, 15 подборов и 3 передачи. Итоговый счёт — 132:88 в пользу «Бакс».
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
103 : 94
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 26, Хорфорд - 17, Эмбиид - 16, Симмонс - 14, Тибулл - 9, Эннис - 8, Коркмаз - 7, Нето - 3, Скотт - 3, Pelle, Болден, Бёрк, Милтон, О'Куинн, Ричардсон, Смит
Юта Джаз: Гобер - 27, Митчелл - 18, Инглс - 13, Богданович - 9, Конли - 7, Грин - 6, Ньянг - 6, О'Нил - 4, Брэдли - 2, Мудиэй - 2, Morgan, Брэнтли, Дэвис, Они, Уильямс-Госс, Экзам
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 109
Финикс Санз
Финикс
Шарлотт Хорнетс: Уильямс - 22, Грэм - 15, Розир - 13, Вашингтон - 11, Зеллер - 11, Бийомбо - 9, Бриджес - 7, Бэйкон - 6, Монк - 6, Батюм - 4, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Мартин, Симмонс, Эрнангомес
Финикс Санз: Букер - 23, Убре - 23, Шарич - 16, Бриджес - 12, Камински - 12, Рубио - 9, Картер - 6, Джонсон - 4, Бэйнс, Джонсон, Диалло, Окобо, Харпер, Эйтон
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
104 : 79
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Атланта Хоукс: Янг - 24, Хантер - 18, Джонс - 16, Лень - 11, Паркер - 8, Реддиш - 8, Тёрнер - 8, Картер - 6, Бембри - 5, Браун, Гудвин, Коллинс, Краббе, Парсонс, Уоллес, Фернанду, Хаертер
Голден Стэйт Уорриорз: Пэскелл - 24, Бёркс - 15, Боумен - 10, Спеллмен - 10, Крисс - 8, Робинсон - 6, Коли-Стайн - 4, Луни - 2, Грин, Карри, Ли, Пул, Расселл, Томпсон, Эванс
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
132 : 88
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Уилсон - 19, Миддлтон - 16, Хилл - 14, Дивинченцо - 11, Адетокунбо - 10, Бледсо - 6, Корвер - 6, Мэттьюз - 6, Коннотон - 5, Лопес - 4, Бендер - 3, Ильясова - 3, Браун, Лопес, Мейсон, Рейнольдс
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 19, Дотсон - 15, Трир - 10, Аллен - 9, Гибсон - 7, Портис - 7, Браздейкис - 6, Нокс - 5, Робинсон - 4, Смит - 4, Барретт - 2, Баллок, Моррис, Нтиликина, Пэйтон, Рэбб, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
104 : 117
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 31, Хилл - 22, Брукс - 19, Мелтон - 16, Аллен - 6, Гудурич - 3, Краудер - 3, Джонс - 2, Кабокло - 2, Андерсон, Валанчюнас, Ватанабэ, Джексон, Игуодала, Кларк, Кончар, Морант
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 19, Сабонис - 18, Тёрнер - 17, Лэмб - 15, Холидэй - 15, Уоррен - 14, Холидей - 11, Макдермотт - 4, Макконнел - 4, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
106 : 113
Чикаго Буллз
Чикаго
Сакраменто Кингз: Хилд - 26, Холмс - 20, Бьелица - 18, Барнс - 16, Богданович - 11, Феррелл - 9, Ариза - 2, Дедмон - 2, Джозеф - 2, Багли III, Габриэль, Джайлс, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Фокс
Чикаго Буллз: Лавин - 28, Маркканен - 20, Саторански - 14, Уайт - 11, Картер - 10, Гэффорд - 7, Янг - 7, Валентайн - 6, Данн - 6, Арчидиаконоу - 4, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Харрисон, Хатчинсон
- 3 декабря 2019
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- 2 декабря 2019
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