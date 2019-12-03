Итудис сумел найти пользу в поражении ЦСКА от УНИКСа

Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение подопечных в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Казанский клуб дома победил «армейцев» со счётом 94:86.

«Поздравляю УНИКС с победой. Мы начали игру хорошо, контролировали первую половину, нам хватало сил и спокойствия. Во второй половине соперники проявили больше старания, нам дорого стоили броски Макколлума после изоляций – он набрал 26 очков после перерыва, – и говорящим получилось соотношение потерь: 8-17. То есть у нас было на девять владений меньше. Нам не хватило стабильности.

Да, проигрывать никто не хочет, но поражения иногда полезны, потому что помогают сделать правильные выводы. Мы получили хороший урок и ещё встретимся с УНИКСом во втором круге. А сейчас нам предстоит работать, смотреть видео и снова работать», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.